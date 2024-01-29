Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa DAĞDAN GELEN ÖLÜM! Kaya camdan girdi! - Son dakika haberleri

        Tunceli'de dağdan kopan kaya araca girdi! 1 kişi hayatını kaybetti

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dağdan kopan bir kaya parçası kamyonetin ön camından içeri girdi. Yolcu koltuğunda oturan 64 yaşındaki Ali Ekber Soylu'nun bacakları ezilirken, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 11:52 Güncelleme: 29.01.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dağdan gelen ölüm! Kaya camdan girdi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tunceli’nin Ovacık ilçesinde dağdan düşen kaya parçasının camdan içeri girdiği kamyonetteki Ali Ekber Soylu (64) yaralandı. Bacakları ezilen Soylu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Tunceli- Ovacık kara yolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi.

        Dağdan kopan kaya parçası, V.Y. yönetimindeki kamyonetin ön camını kırarak içeri girdi. Kaya parçası sürücünün yanında bulunan Ali Ekber Soylu’nun (64) bacaklarını üzerine düştü.

        KURTARILAMADI

        REKLAM

        İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bacakları ezilen Soylu, Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Soylu, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

        "BURADA HEP KAYA GELİYOR"

        Bulundukları bölgede sürekli kaya parçalarının düştüğünü söyleyen Mazlum Büyüktaş, “Burada hep kaya geliyor. Şurada ‘kaya gelebilir levhası da var.’ Kocaman bir kaya gelmiş arabanın içine girmiş. Adamın ayağını mahvetmiş. Yazık, günah” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tunceli Haberleri
        #son dakika haberleri
        #Kaza
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Karısını ve iki kayınbiraderini öldürdü!
        Karısını ve iki kayınbiraderini öldürdü!
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        "Yunanistan gibi"
        "Yunanistan gibi"
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        5 maddede zatürre: Belirtileri neler, nasıl bulaşır, hastalıktan nasıl korunabiliriz?
        5 maddede zatürre: Belirtileri neler, nasıl bulaşır, hastalıktan nasıl korunabiliriz?
        Japon uzay aracı 'hayata döndü'
        Japon uzay aracı 'hayata döndü'
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        X'ten kaldırıldı
        X'ten kaldırıldı
        Bakan Yerlikaya'dan kilise saldırısına ilişkin açıklama
        Bakan Yerlikaya'dan kilise saldırısına ilişkin açıklama
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        Icardi dönüyor!
        Icardi dönüyor!
        ABD'de Teksas krizi sürüyor!
        ABD'de Teksas krizi sürüyor!
        Prim gün sayısını düşürme çalışması devam ediyor
        Prim gün sayısını düşürme çalışması devam ediyor
        Ünlü oyuncunun gizemli arkadaşı
        Ünlü oyuncunun gizemli arkadaşı
        "Hayallerimin bile çok ötesindeydi"
        "Hayallerimin bile çok ötesindeydi"
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Emekli EYT’linin kıdem tazminatı hakkı
        Emekli EYT’linin kıdem tazminatı hakkı