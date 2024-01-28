Gümüşhane'de bir kişi, kar yüzünden aç kalınca evinin önüne gelen tilkiyi besledi

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde bir kişi, kar yüzünden aç kalınca evinin önüne gelen tilkiyi besledi.

İlçeye bağlı Günyüzü köyünde yaşayan Şükrü Çoban, kar nedeniyle yiyecek bulamayan bir tilkinin yaşadığı evin çevresine gelerek yiyecek aradığını fark etti.

Tilkiye yiyecek veren Çoban, o anları da cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Karnını doyuran tilki, köyün merkezinden uzaklaşırken, kayıtlarda yer alan Çoban'ın konuşmaları gülümsetti.

Şükrü Çoban, AA muhabirine, tilkinin zaman zaman evinin önüne geldiğini ve ara sıra hayvanı beslediğini söyledi.

Tilkiyi makarna ile beslediğini kaydeden Çoban, "Havalar çok soğuk, her yerde kar var. Yaban hayvanları yemek bulmakta zorlanıyor. Bende bu nedenle tilki geldikçe yemek veriyorum. Onlar içinde zor. Yardımcı olmak gerekiyor." dedi.