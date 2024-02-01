Gümüşhane'de aç kalan tilki yerleşim yerine indi
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yerleşim yerine inen tilki görüntülendi.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yerleşim yerine inen tilki görüntülendi.
Yüksek kesimlerde kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu kentte, bazı yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.
Kelkit'te yiyecek arayan tilki, Şen köyü yakınlarında görüntülendi.
Bir süre çevrede gezinen tilki, daha sonra ağaçlık alana girerek gözden kayboldu.
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