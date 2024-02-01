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        Gümüşhane'de aç kalan tilki yerleşim yerine indi

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yerleşim yerine inen tilki görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 12:49 Güncelleme: 01.02.2024 - 13:12
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        Gümüşhane'de aç kalan tilki yerleşim yerine indi
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        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yerleşim yerine inen tilki görüntülendi.

        Yüksek kesimlerde kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu kentte, bazı yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

        Kelkit'te yiyecek arayan tilki, Şen köyü yakınlarında görüntülendi.

        Bir süre çevrede gezinen tilki, daha sonra ağaçlık alana girerek gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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