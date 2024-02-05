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        Gümüşhane'de yolcu otobüsü ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 22:39 Güncelleme: 05.02.2024 - 22:44
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        Gümüşhane'de yolcu otobüsü ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Harmancık köyü mevkisinde T.Ç. yönetimindeki 25 LF 325 plakalı yolcu otobüsü, Y.Z'nin kullandığı 29 DD 396 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Y.Z, sağlık ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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