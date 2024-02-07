Gümüşhane'de beldeye inen 2 kurt görüntülendi

Ormanlık alanda gözden kaybolan kurtların bu anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Burada bir süre dolaşan kurtlar, ormanlık alanda gözden kayboldu. Daha sonra yeniden ortaya çıkan kurtlardan birinin ağzında hayvan ölüsü olduğu görüldü.

Soğuk hava ve karın etkili olduğu beldede yiyecek bulmakta güçlük çeken 2 kurt, Süme Mahallesi yakınına indi.

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