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        Gümüşhane'de beldeye inen 2 kurt görüntülendi

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Özkürtün beldesine inen kurtlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 12:39 Güncelleme: 07.02.2024 - 12:39
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        Gümüşhane'de beldeye inen 2 kurt görüntülendi
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        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Özkürtün beldesine inen kurtlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Soğuk hava ve karın etkili olduğu beldede yiyecek bulmakta güçlük çeken 2 kurt, Süme Mahallesi yakınına indi.

        Burada bir süre dolaşan kurtlar, ormanlık alanda gözden kayboldu. Daha sonra yeniden ortaya çıkan kurtlardan birinin ağzında hayvan ölüsü olduğu görüldü.

        Ormanlık alanda gözden kaybolan kurtların bu anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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