Gümüşhane'de kaçakçılık operasyonu

Yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 50 adet 9.65 mm tabanca fişeği ile 4 sikke ele geçirildi.

Ekipler, bomba arama köpeği "Maske''nin de katılımıyla K.Ö.'nün ilçeye bağlı Büyükçit köyündeki evinde arama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, K.Ö.'nün evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisini aldı.

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