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        Gümüşhane'de kaçakçılık operasyonu

        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda ruhsatsız tabanca ile sikke ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 15:50 Güncelleme: 03.02.2025 - 15:51
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        Gümüşhane'de kaçakçılık operasyonu
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        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda ruhsatsız tabanca ile sikke ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, K.Ö.'nün evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisini aldı.

        Ekipler, bomba arama köpeği "Maske''nin de katılımıyla K.Ö.'nün ilçeye bağlı Büyükçit köyündeki evinde arama yaptı.

        Yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 50 adet 9.65 mm tabanca fişeği ile 4 sikke ele geçirildi.

        İfadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan K.Ö. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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