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        Gümüşhane'de karda drift atan 4 sürücü ile bir araç sahibine 222 bin 922 lira ceza

        Gümüşhane'de kar yağışının ardından drift atan 4 sürücü ile bir araç sahibine 222 bin 922 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 17:21 Güncelleme: 06.02.2025 - 17:21
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        Gümüşhane'de karda drift atan 4 sürücü ile bir araç sahibine 222 bin 922 lira ceza
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        Gümüşhane'de kar yağışının ardından drift atan 4 sürücü ile bir araç sahibine 222 bin 922 lira ceza uygulandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, eski Zigana Tüneli'nin girişindeki Zigana Bakımevi'nin önünde 4 sürücünün drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edildi.

        Bölgeye yönlendirilen trafik ekipleri, drift attıkları belirlenen 4 sürücü ile bir araç sahibine 222 bin 922 lira para cezası kesti.

        Ekipler, 3 kişinin sürücü belgelerine 60 gün süreyle el koydu.

        Öte yandan, drift görüntüleri bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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