Gümüşhane'de karda drift atan 4 sürücü ile bir araç sahibine 222 bin 922 lira ceza
Gümüşhane'de kar yağışının ardından drift atan 4 sürücü ile bir araç sahibine 222 bin 922 lira ceza uygulandı.
Gümüşhane'de kar yağışının ardından drift atan 4 sürücü ile bir araç sahibine 222 bin 922 lira ceza uygulandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, eski Zigana Tüneli'nin girişindeki Zigana Bakımevi'nin önünde 4 sürücünün drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edildi.
Bölgeye yönlendirilen trafik ekipleri, drift attıkları belirlenen 4 sürücü ile bir araç sahibine 222 bin 922 lira para cezası kesti.
Ekipler, 3 kişinin sürücü belgelerine 60 gün süreyle el koydu.
Öte yandan, drift görüntüleri bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.
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