Gümüşhane'de karda drift atan 4 sürücü ile bir araç sahibine 222 bin 922 lira ceza Gümüşhane'de kar yağışının ardından drift atan 4 sürücü ile bir araç sahibine 222 bin 922 lira ceza uygulandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 06.02.2025 - 17:21 Güncelleme: 06.02.2025 - 17:21 facebook

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