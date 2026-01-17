Habertürk
        Gümüşhane, Rize ve Artvin'de 277 köyde karla mücadele çalışmaları devam ediyor

        Gümüşhane, Rize ve Artvin'de 277 köyde karla mücadele çalışmaları devam ediyor

        Gümüşhane, Rize ve Artvin'de kar nedeniyle 277 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 12:43 Güncelleme: 17.01.2026 - 12:43
        
        

        Gümüşhane'de kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkezde 25, Şiran'da 63, Torul'da 15, Kürtün'de 12 ve Köse ilçesinde 11 olmak üzere 126 köye ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Rize

        Rize'de kar nedeniyle 31 köye ulaşım sağlanamıyor.

        Kalkandere ve İkizdere'de 8'er, Çayeli'nde 7, Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçesinde 4'er köyün yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresinin 59 personeli, 26 iş makinesi ile karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor.

        - Artvin

        Artvin'de de kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Valilikten alınan bilgiye göre, merkezde 26, Yusufeli'nde 33, Borçka'da 22, Ardanuç'ta 19, Şavşat'ta 17 ve Murgul ilçesinde 3 olmak üzere 120 köye ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, 36 iş makinesi ile köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalara devam ediyor.

        Şavşat-Ardahan kara yolundaki Sahara Geçidi ve Borçka-Hopa güzergahındaki Cankurtaran mevkisinde de kardan dolayı zaman zaman ulaşımda aksama yaşanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

