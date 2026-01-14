Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de üniversite öğrencilerine "herle" ikram edildi

        Gümüşhane'de üniversite öğrencilerine dut meyvesinin süt ve şekerle kaynatılmasıyla oluşan "herle" ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 00:26 Güncelleme: 14.01.2026 - 00:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de üniversite öğrencilerine "herle" ikram edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gümüşhane'de üniversite öğrencilerine dut meyvesinin süt ve şekerle kaynatılmasıyla oluşan "herle" ikram edildi.

        Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, üniversite kütüphanesinde çalışan öğrencileri anons ile herle yemeye davet etti.

        Yıldız, AA muhabirine, bu yıl final döneminin soğuk kış günlerine denk geldiğini söyledi.

        Kış mevsiminin oldukça sert geçtiğini dile getiren Yıldız, öğrencilerin sınavlara daha rahat hazırlanabilmesi için kampüs içerisindeki kütüphaneyi 24 saat açık tuttuklarını ifade etti.

        Yıldız, öğrencilerin enerji ihtiyacını karşılamak için herle ikramında bulunduklarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Pestil ve kömenin henüz kurumamış haline herle diyoruz. Özellikle soğuk kış gecelerinde Gümüşhaneliler herleyi ısınmak için tüketirler. Bugün de öğrencilerimizin kaybettiği enerjiyi kazanmaları, soğuk kış gecelerinde ders çalışırken onlara enerji versin diye kütüphanemizde herle dağıttık."

        Öğrencilerden Tamer Şeydayev de hava soğuk olsa da ortamın çok sıcak olduğunu vurgulayarak, Prof. Dr. Yıldız'a ikramı için teşekkür etti.

        Ömer Hamza Ayhan da kütüphanede ders çalıştıklarını belirterek, "Rektör hocamız da bize herle ikram etti. Bu soğukta içimizi ısıttı." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        Trump: Protestoya devam edin
        Trump: Protestoya devam edin
        Fenerbahçe'den Kante bombası!
        Fenerbahçe'den Kante bombası!
        Cimbom'a kupa morali!
        Cimbom'a kupa morali!
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        Lemina, Duran ve Oosterwolde PFDK'da!
        Lemina, Duran ve Oosterwolde PFDK'da!
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        Grönland Başbakanı: Grönland ABD'ye ait olmayacak
        Grönland Başbakanı: Grönland ABD'ye ait olmayacak
        Beşiktaş'ta Jorgensen için karar vakti
        Beşiktaş'ta Jorgensen için karar vakti
        Fenerbahçe, Can Armando için devreye girdi!
        Fenerbahçe, Can Armando için devreye girdi!
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Dünyada ne kadar altın var?
        Dünyada ne kadar altın var?
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de Karadeniz'in yeni yıl geleneği "Kalandar" kutlandı
        Gümüşhane'de Karadeniz'in yeni yıl geleneği "Kalandar" kutlandı
        Gümüşhane'de okullara kar tatili
        Gümüşhane'de okullara kar tatili
        Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        Gümüşhane kente merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
        Gümüşhane kente merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
        Gümüşhane'de kar 247 köy yolunu ulaşıma kapattı
        Gümüşhane'de kar 247 köy yolunu ulaşıma kapattı
        Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi
        Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi