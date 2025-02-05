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        Gümüşhane'de kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi

        Gümüşhane'de kar nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 17:55 Güncelleme: 05.02.2025 - 17:55
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        Gümüşhane'de kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi
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        Gümüşhane'de kar nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime ara verildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

        Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okulların yarın tatil edildiği bildirilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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