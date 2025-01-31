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        Gümüşhane merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

        Gümüşhane merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 17:23 Güncelleme: 31.01.2025 - 17:23
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        Gümüşhane merkezli silah kaçakçılığı operasyonu
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        Gümüşhane merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı organizasyonun deşifre edilebilmesi amacıyla belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Kelkit Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında Gümüşhane, Aydın, Muğla ve Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

        Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız silah, ruhsatsız yivsiz av tüfeği, ruhsatı başkasına ait silah, 44 şarjör, 313 fişek, 63 av tüfeği fişeği,16 silah kutusu ile 52 muhtelif silah parçası ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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