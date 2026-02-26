Canlı
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Haberleri

        Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, görevine başladı

        Valiler Kararnamesi ile Gümüşhane'ye atanan Vali Cevdet Atay, görevine başladı.

        Giriş: 26.02.2026 - 12:10
        Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, görevine başladı

        Valiler Kararnamesi ile Gümüşhane'ye atanan Vali Cevdet Atay, görevine başladı.

        Valilik önünde protokol üyeleriyle tokalaşan Atay, tören mangasını selamladı.

        Vali Atay, gazetecilere yaptığı açıklamada, görevi kendisine layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye teşekkür etti.

        Atay, Gümüşhane'nin daha iyi noktalara gelmesi, vatandaşların daha huzurlu ve refah içinde hayatlarını sürdürmesi için çalışacaklarını belirtti.

        Gümüşhane Valisi Atay, daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda il protokolüyle bir araya geldi.

