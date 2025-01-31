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        Gümüşhane'de iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

        Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 15:24 Güncelleme: 31.01.2025 - 15:29
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        Gümüşhane'de iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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        Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        İ.Y. (30) idaresindeki 06 EVL 327 plakalı otomobil, Mertekli Mahallesi mevkisinde, S.T'nin (35) kullandığı 24 EL 662 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile O.A. (25) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Şiran Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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