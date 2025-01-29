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        Gümüşhane'de firari hükümlü yakalandı

        Gümüşhane'de hakkında 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 16:53 Güncelleme: 29.01.2025 - 16:53
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        Gümüşhane'de firari hükümlü yakalandı
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        Gümüşhane'de hakkında 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, iki suçtan hakkında 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P'nin kent merkezinde saklandığı adresi tespit etti.

        Ekipler, operasyonla 4 aydır aranan A.P'yi yakaladı.

        A.P, jandarma ve adliyedeki işlemlerin ardından Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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