Gümüşhane'de firari hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, iki suçtan hakkında 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P'nin kent merkezinde saklandığı adresi tespit etti.

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