Gümüşhane'de dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Budak köyü mevkisinde Yusuf Tekin'in (70) kullandığı 61 HJ 513 plakalı otomobil dere yatağına devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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