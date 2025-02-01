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        Gümüşhane'de dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 21:26 Güncelleme: 01.02.2025 - 21:30
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        Gümüşhane'de dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı Budak köyü mevkisinde Yusuf Tekin'in (70) kullandığı 61 HJ 513 plakalı otomobil dere yatağına devrildi.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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