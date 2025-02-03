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        Gümüşhane'de 644 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Gümüşhane'de 644 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 11:14 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:20
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        Gümüşhane'de 644 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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        Gümüşhane'de 644 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, R.C.'nin sürücüsü olduğu tır ile Adıyaman ve Malatya'dan temin ettiği sarmalık kıyılmış tütünü Trabzon'a götüreceği bilgisini aldı.

        İl merkezine bağlı İkisu mevkiinde tırı durdurarak dedektör köpek yardımıyla arama yapan ekipler, piyasa değeri 700 bin lira olan 644 kilogram tütün ele geçirdi.

        Tır şoförü R.C. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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