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        Gümüşhane'de otomobilin su kanalına devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

        Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 13:06 Güncelleme: 12.02.2024 - 13:06
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        Gümüşhane'de otomobilin su kanalına devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
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        Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Merkeze bağlı Akgedik köyü mevkisinde, Erdem A'nın (39) kullandığı 06 DP 4166 plakalı otomobil, yol kenarındaki su kanalına devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile Didem Ö. (38), olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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