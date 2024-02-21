Gümüşhane'den geçen yıl 10 ülkeye pestil ve köme ihraç edildi

Gümüşhane'den 2023'te Almanya, Fransa ve Hollanda'nın da aralarında olduğu 10 ülkeye köme ve pestil ihraç edildi.

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı İsmail Akçay, AA muhabirine, kentten geçen yıl yaklaşık 56 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Gümüşhane'de en önemli ihracat sektörünün madencilik olduğunu belirten Akçay, "İhracatımızın büyük bölümü madencilik ürünlerinden oluşuyor. Gümüşhane'nin yöresel ürünlerinden pestil ve kömenin de son yıllarda ihracatını yapmaya başladık. Odalara kayıtlı 33 pestil ve köme sektöründe firmamız var. Bu firmalarımız ihracatla yeni tanışmaya başladı. İhracatımızın 17 bin 868 dolarlık kısmı da köme ve pestilden elde edildi." dedi.

Akçay, 10 firma temsilcisinin çeşitli ülkelerde düzenlenen fuarlara katıldığını ifade ederek, "Pestil ve kömenin ihracatıyla ilgili pazar arama noktasında çalışmalar yapıldı." diye konuştu.

Gümüşhane'den geçen ay 6 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini dile getiren Akçay, bunun da 2 bin 400 dolarlık kısmının pestil ve köme dış satımından elde edildiğini aktardı.

Akçay, köme ve pestil sektörünün gelişmesi amacıyla yapacakları çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"2024 yılında hayata geçireceğimiz Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projesiyle pestil ve köme sektöründe çalışan firmalarımızın daha fazla ihracat yapmasına imkan ve fırsat tanıyacağız. Bakanlığımızın, ihracatın artırılması konusundaki desteklerini çok önemli buluyorum. Bakanlığımız bu konuda ihracatın artırılması için her türlü desteği ve kolaylığı sağlıyor. Bizler de bu desteklerden istifade etmeye çalışıyoruz. UR-GE projeleriyle önümüzdeki 5 yılda ihracatımızın üst seviyeye çıkacağına inanıyorum."

Kentte 40 yıldır üretim yapan firmanın sahibi Ümit Saraç ise pestil ve kömenin geçmişten beri bölgede özellikle kış aylarında tüketildiğini anlatarak, "Daha sonra sektör haline geldi. Biz pestil ve kömeyi çeşitlendirdik. Rola, muska ve fındık kaplamalı rulo pestil, Antep fıstıklı ürünler katarak yelpazeyi genişlettik. Yurt içi ve yurt dışına satış yapıyoruz." dedi.