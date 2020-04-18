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Sulama amaçlı açılan sondajdan kalsiyum karbonatlı su fışkırıyor Gümüşhane'de bir yıldır suyun aktığı bölgede 10 santimetre kalınlığında tortu oluştu Suyun bölge turizmine kazandırılması hedefleniyor

İHA

Sulama amaçlı açılan sondajdan kalsiyum karbonatlı su fışkırıyor Gümüşhane'de bir yıldır suyun aktığı bölgede 10 santimetre kalınlığında tortu oluştu Suyun bölge turizmine kazandırılması hedefleniyor

Gümüşhane’de tarımsal sulama yapılmak amacıyla açılan sondajdan kalsiyum karbonatlı su fışkırdı. Bir yıldır suyun aktığı bölgede 10 santimetre kalınlığında tortu oluştu.
Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Dedeli köyünde bir vatandaş yeni yaptığı evin yanına sulama amaçlı kullanmak için geçtiğimiz yıl sondaj yaptırdı. Sondajda beklenenin aksine akifere denk gelince yer altından saniyede 34 litrelik kalsiyumkarbonatlı su fışkırdı.
İkisuŞiran karayolunun kenarında yer alan alanda bir yıldır akan sular tortu tabakası oluştururken alanda şimdiden dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerine benzer oluşumlar başladı.
Yöre sakinleri İnkılapDedeli köyleri arasında aynı nitelikte bulunan fakat suyu kesilen Ayazma oluşumuna benzemeye başlayan bölgenin ya aynı yerde kalarak turizme kazandırılması yada çok yakın mesafedeki Ayazma taşına nakledilmesini istedi.
Suyun tadına baktığını ve gazsız maden suyuna benzediğini kaydeden yöre sakinlerinden İnşaat Mühendisi Yusuf Oral, suyun karbondioksit katılarak maden suyu haline gelebileceğini fakat aynı yerde bölge turizmine katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesinin daha etkili olabileceğini söyledi.
Bu tür suların içerik olarak daha çok kalsiyum karbonat içerikli sular olduğunu kaydeden Oral, “İçindeki karbonat miktarı arttıkça daha fazla tortu tutan bir su. En meşhuru Pamukkale’dir. Yakınımızdaki Ayazma taşı da bu şekilde bir oluşum. Son yıllarda burada yapılan yol çalışmaları ve sondaj çalışmalarından sonra Ayazma taşının suyu kurumak üzere. 20 yıl öncesine göre dörtte biri kaldı. Bu tip oluşumlarda su kesildiği an kararır ve hiçbir görsel niteliği kalmaz. Bu su oraya taşınabilirse orada çok daha turizm potansiyeli yüksek bir oluşum meydana getirilebilir” dedi.
Alandaki sondajın geçen yıl yapıldığını ve saniye 34 litre arasında bir suyun yer altından fışkırdığını aktaran Oral, “Basınçlı akifer olduğu için yukarıya doğru kendi basıncıyla çıkan, kaynayan bir su. Mülk sahibi kapatmak ve kurutmak için çok uğraştı ama olmadı. Burası böyle kalsa dahi burada bir doğal oluşum oluşacak. Bu şekilde bu su buraya akmaya devam ederse bir Ayazma taşı yada bir Pamukkale şeklinde oluşum meydana gelecektir” diye konuştu.
Sondajdan akan suyun alanda bir yılda yaklaşık 10 santimetre kalınlığında bir tabaka oluşturduğunu kaydeden Oral, “Yıllar geçtikte bu oluşumlar büyüyecek, havuza dönüşecek, tortular birikecek ve şekilden şekile girecek. Suyun tadına baktım. Gazsız maden suyu gibi. Karbondioksit katılarak maden suyu haline gelebilir. Burada bu suyun daha çok bölge turizmine katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi vadi halkının isteği” ifadelerini kullandı.

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