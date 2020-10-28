Gümüşhane'de, tabiat koruma alanı Örümcek Ormanları'nda yangın (1)



Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde, köknar ve ladin ağaçlarıyla 'doğal ağaç müzesi'ni andıran, tabiat koruma alanı Örümcek Ormanları´nda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kürtün'e bağlı Yeşilköy sınırlarında bulunan, Avrupa´nın en uzun köknarları, Türkiye´nin ise en boylu ve çaplı köknar ile ladinlerinin yer aldığı, `doğal ağaç müzesi´ olarak adlandırılan tabiatı koruma alanı Örümcek Ormanları´nda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangının bildirilmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kürtün Kaymakamı Mustafa Ayvaz, arazi şartları nedeniyle ekiplerin alevlere güçlükle müdahale edebildiğini belirterek, "Bölgede rüzgar olduğu için yangın, zaman zaman büyüyor. Yangını kontrol altına almak için ekiplerimiz çalışıyor" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gümüşhane Sinan UÇAR-Uğur AYDIN

2020-10-28 16:27:03



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