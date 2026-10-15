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        15 yaşında, 15 yıllık ceza

        Eskişehir'in İnönü ilçesinde, 15 yaşındaki Bünyamin Bozkurt'un av tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybettiği olayda yargılanan arkadaşı M.F.Y. (15), müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın cezası, iyi hâl indirimi uygulanarak 15 yıl hapis olarak belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 19:32 Güncelleme:
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        15 yaşında, 15 yıllık ceza

        Eskişehir'in İnönü ilçesinde tüfekle oynarken arkadaşı Bünyamin Bozkurt’un (15) ölümüne neden olduğu suçlamasıyla yargılanan M.F.Y. (15), iyi hal indirimiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 19 Mart’ta İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Bünyamin Bozkurt, B.T. (15) ve A.D. (15), M.F.Y.’nin ailesinin evinde buluştu. Bir süre vakit geçiren arkadaşlardan M.F.Y. evde bulunan av tüfeği ile oynadığı sırada iddiaya göre silah ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların göğsüne isabet ettiği Bünyamin Bozkurt, kanlar içinde yere yığıldı.

        İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Bünyamin Bozkurt’un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri M.F.Y.’nin yanı sıra babası M.Y. ile arkadaşları B.T. ile A.D.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.F.Y. tutuklanırken babası M.Y. ile arkadaşları B.T. ve A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianameyle 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde M.F.Y. hakkında dava açtı. Bugün görülen davanın karar duruşmasında M.F.Y.’nin yanı sıra Bünyamin Bozkurt’un ailesi ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan M.F.Y. hayatını kaybeden Bünyamin Bozkurt ile çok yakın arkadaş olduğunu, bilerek ateş etmediğini söyledi. Mahkeme heyeti son savunmaların ardından M.F.Y. hakkında çocuğa karşı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet, daha sonra cezayı 18 yaşından küçük olduğu için iyi hal indirimiyle birlikte 15 yıla düşürdü.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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