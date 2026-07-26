Adalet Bakanı Gürlek'ten hakim ve savcı yardımcısı Yusuf Aslan için taziye mesajı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Şile'de hayatını kaybeden hakim ve savcı yardımcısı Yusuf Aslan için taziye mesajı yayımladı.
Giriş: 26 Temmuz 2026 - 23:48 Güncelleme:
Adalet Bakanı Gürlek, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Kayseri'de hakim ve savcı yardımcısı olarak görev yapan kıymetli meslektaşımız Yusuf Aslan'ın, Şile'de meydana gelen elim hadise sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.
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