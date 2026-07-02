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        Haberler Gündem Alaattin Köseler, rüşvet ve irtikap suçlarından da tutuklandı

        Alaattin Köseler, rüşvet ve irtikap suçlarından da tutuklandı

        Beykoz Belediyesi'ndeki ihale süreçlerine ilişkin davada tutuklu yargılanan ve görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, yürütülen ayrı soruşturma kapsamında "rüşvet alma" ve "icbar suretiyle irtikap" suçlarından da tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 23:41 Güncelleme:
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        Köseler'e yeni tutuklama kararı

        Beykoz Belediyesi’ndeki ihale süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan ve görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler hakkında yeni bir tutuklama kararı verildi.

        Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “imar yolsuzluğu”, “irtikap” ve “rüşvet” suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Köseler hakkında müşteki beyanları ve bazı belediye görevlilerinin ifadeleri incelendi.

        RÜŞVET VE İRTİKAP SUÇLAMASI

        Soruşturma kapsamında dönemin Yapı Kontrol ve İmar Müdürü Ali Cihan Sakman, dönemin Başkan Danışmanı Levent Özdinç ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında beyanda bulunan dönemin Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş’ün anlatımları değerlendirildi.

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        Bu beyanlar doğrultusunda şüpheliler Alaattin Köseler ve Ali Cihan Sakman, “rüşvet alma” ve “icbar suretiyle irtikap” suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Hakimlik, Köseler ve Sakman’ın üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmasına karar verdi.

        ÖZDİNÇ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

        Soruşturma kapsamında şüpheli Levent Özdinç hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

        Alaattin Köseler, daha önce Beykoz Belediyesi’nde bazı mal ve hizmet alımları, belediye personeli ve ihale süreçlerine katılan firma yetkililerine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda açılan davada tutuklanmıştı.

        Köseler, söz konusu davada “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma”, “zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık” ve “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlarından tutuklu yargılanıyor.

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