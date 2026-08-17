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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaşlı kadının kahreden ölümü! Balkondan düştü!

        Yaşlı kadının kahreden ölümü! Balkondan düştü!

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşanan kahreden olayda, dördüncü kattaki evinin balkonundan düşen 82 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 16:39 Güncelleme:
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        Yaşlı kadının kahreden ölümü!

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan 5 katlı binanın 4. katındaki dairede ikamet eden Ayşe Sevindi, henüz belirlenemeyen nedenle balkondan beton zemine düştü.

        AA'da yer alan habere göre çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, Sevindi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Alzheimer hastası olduğu belirtilen kadının cenazesi, incelemesinin ardından Alanya Belediyesinin morguna götürüldü.

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        #Antalya
        #Ayşe Sevindi
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