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        Haberler Gündem Bakan Ersoy, Birol Altınkılıç’ın İstanbul’daki cenaze törenine katıldı

        Bakan Ersoy, Birol Altınkılıç’ın İstanbul’daki cenaze törenine katıldı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahve Dünyası'nın sahibi Birol Altınkılıç'ın İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine katılarak ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 18:31 Güncelleme:
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        Bakan Ersoy'dan Altınkılıç'a veda

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahve Dünyası’nın sahibi Birol Altınkılıç’ın İstanbul Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

        “DAİMA HAYIRLA HATIRLANACAK”

        Altınkılıç’ı son yolculuğuna uğurlayan Bakan Ersoy, merhumun ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diledi.

        Ersoy, Birol Altınkılıç’ın çalışkanlığı, mütevazılığı ve iş dünyasına kazandırdığı değerlerle daima hayırla hatırlanacağına inandığını belirterek, “Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

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        #Mehmet Nuri Ersoy
        #Birol Altınkılıç
        #haberler
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