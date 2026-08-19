Bakan Ersoy, Birol Altınkılıç’ın İstanbul’daki cenaze törenine katıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahve Dünyası'nın sahibi Birol Altınkılıç'ın İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine katılarak ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti
Giriş: 19 Ağustos 2026 - 18:31 Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahve Dünyası’nın sahibi Birol Altınkılıç’ın İstanbul Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahve Dünyası’nın sahibi Birol Altınkılıç’ın İstanbul Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
“DAİMA HAYIRLA HATIRLANACAK”
Altınkılıç’ı son yolculuğuna uğurlayan Bakan Ersoy, merhumun ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diledi.
Ersoy, Birol Altınkılıç’ın çalışkanlığı, mütevazılığı ve iş dünyasına kazandırdığı değerlerle daima hayırla hatırlanacağına inandığını belirterek, “Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.
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