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        Beykoz Belediyesi soruşturmasında 2 tutuklama

        Görevden uzaklaştırılan eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler dönemine ilişkin Beykoz Belediyesi'ne yönelik 'Rüşvet' ve 'İrtikap' suçlarından yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari durumda bulunan 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 19:59 Güncelleme:
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        Beykoz Belediyesi soruşturmasında 2 tutuklama

        Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, dosyada yer alan deliller, müşteki beyanları ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren şüphelilerin anlatımları doğrultusunda, aralarında iş insanları, Beykoz Belediyesi Meclis üyesi ile dönemin Beykoz Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 8 şüphelinin suçlara iştirak ettikleri değerlendirildi.

        8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, firari olduğu belirtilen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

        2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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