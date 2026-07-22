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        Haberler Gündem Beykoz'da 5 gün, Sarıyer ve Arnavutköy'de yarın denize girmek yasaklandı

        Beykoz'da 5 gün, Sarıyer ve Arnavutköy'de yarın denize girmek yasaklandı

        Beykoz'da dalga boyu yüksekliği nedeniyle denize girmek 5 gün, Arnavutköy ve Sarıyer'de ise yarın yasaklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 23:03 Güncelleme:
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        İstanbul'da denize girme yasağı

        Beykoz Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz’e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 23.07.2026 (Perşembe), 24.07.2026 (Cuma), 25.07 .2026 (Cumartesi), 26.07.2026 (Pazar), 27.07.2026 (Pazartesi) günlerinde 5 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı

        Arnavutköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz mülki sınırlarında, sahillerdeki dalga boyu yüksekliği sebebiyle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 23 Temmuz Perşembe günü denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

        Sarıyer Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, 23.07.2026 Perşembe günü bitimine kadar dalga boyunun yüksek olacağı değerlendirildiğinden, can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Perşembe günü geçici olarak Sarıyer sınırları içerisinde bulunan Kısırkaya Halk Plajı'nın deniz ve plaj girişine kapatılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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