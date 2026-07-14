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        Bodrum'da sahile ulaşımı engelleyen kaçak yapılar yıkıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, park alanı ile vatandaşların sahile ulaşımını engelleyen kaçak duvar ve demir korkuluklar belediye ekiplerince yıkıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 16:04 Güncelleme:
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        Bodrum'da sahildeki kaçak yapılar yıkıldı

        Muğla'nın Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde yasal süreçleri tamamlanan kaçak yapılara yönelik yıkım çalışmalarını sürdürüyor.

        Fen İşleri Müdürlüğü Yıkım Şefliği ekipleri, Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkisinde bir sitede yer alan ve kamuya ait park alanı ile vatandaşların kıyıya ulaşımını engellediği belirlenen izinsiz demir korkuluk ve duvarları kaldırdı.

        Benzer bir çalışma da Gümüşlük Mahallesi Koyunbaba mevkisinde gerçekleştirildi. Kamu alanı üzerindeki kaçak duvar ve işgaller belediye ekiplerince yıkılarak alan yeniden kamu kullanımına açıldı. Yıkımın ardından bölgedeki hafriyat temizlenerek çevre düzenlemesi yapıldı.

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        İmar ve gecekondu kanunları kapsamında haziran ayı sonuna kadar 53 kaçak yapının yıkımını gerçekleştiren ekipler, temmuz ayındaki çalışmalarla birlikte bu yıl yıkılan kaçak yapı sayısını 64'e çıkardı.

        Ayrıca Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında Kadıkalesi mevkisinde riskli yapı olduğu tespit edilen iki binanın yıkımı tamamlanırken, yasal süreçleri biten 4 kaçak yapıda ise yıkım işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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