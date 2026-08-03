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        Haberler Gündem Politika CHP'de “deklarasyon” hazırlığı: Talep Kurultay'ın yılbaşından önce yapılması

        CHP'de “deklarasyon” hazırlığı: Talep Kurultay'ın yılbaşından önce yapılması

        CHP'de bazı isimler deklerasyon yayınlama hazırlığında. Gürsel Erol, Ali Öztunç, Engin Altay gibi isimlerin deklerasyona imza atacağı ifade ediliyor. Talepler arasında Kurultay'ın yılbaşından önce yapılması ve Kılıçdaroğlu'nun aday olmamasının yer alacağı belirtiliyor.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 13:56 Güncelleme:
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        CHP'de "deklarasyon" hazırlığı

        CHP'de bazı isimlerin deklerasyon yayınlamaya hazırlandığı öğrenildi. Gürsel Erol, Ali Öztunç, Engin Altay gibi isimlerin deklerasyona imza atacağı ifade ediliyor. Üç isim mutlak butlan kararı sonrasında Kılıçdaroğlu ve Özel arasında görüşme trafiğini yürütmüştü.

        YILBAŞINDAN ÖNCE KURULTAYIN YAPILMASI TALEBİ

        Deklerasyona başka isimlerin de dahil olup olmayacağı henüz net değil. Deklarasyonun çıkış noktası ise Kurultay süreci. Yılbaşından önce Kurultay'ın yapılması gerektiğini vurgulanacak.

        Talepler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurultay'da aday olmamasının da yer alacağı ifade ediliyor. Kurultay'da adayların demokratik yarışa gerekli zeminin hazırlanması için adaylar lehine ya da aleyhine müdahale edilmemesi de talepler arasında yer alacak. Deklerasyonun bu hafta kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

        “CHP'DE BAZI İSİMLERİN ŞİMDİDEN ADAYLIK İÇİN HAREKETE GEÇTİ”

        Öte yandan, CHP'de bazı isimlerin şimdiden adaylık için harekete geçtiği ifade ediliyor.

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