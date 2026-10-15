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        Haberler Gündem Güncel Çorum'da yaklaşık 8 bin öğrencinin faydalanacağı Bilim Şenliği başladı

        Çorum'da yaklaşık 8 bin öğrencinin faydalanacağı Bilim Şenliği başladı

        Çorum'da, öğrencileri bilime yönlendirmek ve ufuklarını geliştirmek amacıyla düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 18:05 Güncelleme:
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        Çorum'da Bilim Şenliği başladı

        Çorum Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Merkezi'nde düzenlenen şenlikte, okullarda yürütülen bilimsel çalışmaların tanıtıldığı stantlar kuruldu.

        Deneylerden bilimsel atölyelere, teknoloji uygulamalarından gökyüzü gözlemine kadar pek çok etkinliğin düzenlendiği şenlik alanına öğrenciler, Çorum Belediyesince araçlarla götürülüyor.

        Öğretmenlerinin gözetiminde şenlik alanındaki stantları gezen öğrenciler, deneysel çalışmaları incelerken kendileri için hazırlanan gösterilerle eğlenceli zaman geçiriyor.

        Şenliğin ilk iki gününde yalnızca çocuklar şenlik alanını gezebilecek, üçüncü gününde yetişkinler de alanı gezebilecek.

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        Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, çocukları merakla bilime yönlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Bu sayede çocukların daha faydalı işlere imza atabileceğini vurgulayan Yağbat, "Yıllar evvel TEKNOFEST başladığında ilk katılan yarışmacılar bugün savunma sanayimizde, teknoloji şirketlerimizde mühendis olarak, işin uzmanı olarak birçok başarılı projelere imza atıyor. Bugün buradan da çocuklarımızı geleceğe hazırlamak, bilime meraklarını artırmak adına Bilim Fuarı düzenliyoruz. Dolayısıyla gençlerimizi Türkiye Yüzyılı için geleceğe hazırlıyoruz" dedi.

        Şenlikte yaklaşık 8 bin öğrenciyi ağırlayacaklarını dile getiren Yağbat, "Burada 30'a yakın atölye çalışması var. Söyleşiler, çeşitli eğlenceli etkinlikler, deneyler olacak çocukların ilgisini çekecek şekilde. Dolayısıyla bilimle dolu 3 gün geçireceğiz hep birlikte" diye konuştu.

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        #Çorum Haberleri
        #TÜBİTAK
        #Bilim Şenliği
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