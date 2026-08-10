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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, çerçeve yasa sürecinin Türkiye’ye kazandıracağını söyledi

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, çerçeve yasa sürecinin Türkiye’ye kazandıracağını söyledi

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sürecin başarıyla tamamlanması halinde kaybedenin olmayacağını belirterek, "Kazanan Türkiye Cumhuriyeti ve 86 milyon vatandaşımız olacaktır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 23:37 Güncelleme:
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        Çerçeve yasayı değerlendirdiler

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sürecin başarıyla tamamlanmasının Türkiye’nin tamamı açısından önemli bir kazanım olacağını belirtti. Yılmaz, süreç sonunda herhangi bir kesimin kaybetmeyeceğini vurgulayarak, “Kaybeden olmayacak, kazanan Türkiye Cumhuriyeti ve 86 milyon vatandaşımız olacaktır” ifadelerini kullandı.

        Çerçeve yasa Meclis'te!
        Çerçeve yasa Meclis'te! Haberi Görüntüle

        İşte diğer değerlendirmeler:

        Adalet Bakanı Akın Gürlek: Milletimizin huzurunu, devletimizin güvenliğini ve ortak geleceğimizi esas alan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, Gazi Meclisimizde 467 kabul oyuyla güçlü bir irade ile yasalaştı.

        Terörsüz Türkiye hedefimiz, terörün ülkemize ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hâle getirecek; Türkiye Yüzyılı’nı inşa ederken millî birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir.

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        Bu tarihî sürece liderliğiyle yön veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Terörsüz Türkiye hedefimize ilk günden itibaren güçlü iradesiyle destek veren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye şükranlarımı sunuyorum.

        Kanunun hazırlanması ve yasalaşması sürecinde büyük gayret gösteren TBMM Başkanımız Sayın

        Numan Kurtulmuş'a ortak geleceğimiz adına düzenlemeye katkı ve destek sunan siyasi partilerimize ve kıymetli milletvekillerimize teşekkür ediyorum.

        Kanunun ülkemize, milletimize ve ebedî kardeşliğimize hayırlı olmasını diliyorum.

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