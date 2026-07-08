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        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören

        Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Erhan Afyoncu, yaptığı paylaşımda, "Osmanlının muhteşem askerleri, Avrupa'nın korkulu rüyası Yeniçeriler, 200 yıl sonra bir devlet töreninde Cumhurbaşkanlığı muhafız alayıyla birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ı karşıladı. Birçok ülke devlet törenlerinde kendi tarihlerinin önemli askeri birlikleriyle misafirlerini karşılıyor. Yeniçerilerin bu törenlerde kullanılması gerektiğini senelerden beri söylüyordum. Çok doğru bir uygulama oldu." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 12:04 Güncelleme:
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        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören

        Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Erhan Afyoncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Osmanlının muhteşem askerleri, Avrupa'nın korkulu rüyası Yeniçeriler, 200 yıl sonra bir devlet töreninde Cumhurbaşkanlığı muhafız alayıyla birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ı karşıladı. Birçok ülke devlet törenlerinde kendi tarihlerinin önemli askeri birlikleriyle misafirlerini karşılıyor. Yeniçerilerin bu törenlerde kullanılması gerektiğini senelerden beri söylüyordum. Çok doğru bir uygulama oldu." ifadelerini kullandı.

        Habertürk TV yayınına da katılan Afyoncu, şunları söyledi: "200 yıl önce Yeniçeri Ocağı'nı biz kaldırdık, tarihten sildik. Bu acı bir şey, kendi ordunuzu topa tuttuğunuz. Ama sistemi tıkıyordu. 200 yıldır Yeniçeri diye bir şey yok. Sadece mehterde sembolik olarak var. 200 yıl sonra, bakın tam da 200. yıl dönümüne denk geldi, Osmanlı'nın muhteşem askerleri, Cumhurbaşkanlığı'nın Muhafız Alayı ile birlikte ABD Devlet Başkanı'nı, Fransa Devlet Başkanı'nı, Yunanistan Devlet Başkanı'nı karşıladı. Yani bu şu: sizin tarihinizin en muhteşem askerleri.

        Bakın Cumhurbaşkanımızın yurt dışı ziyaretlerine bakın. Fransa'ya gidiyor Napolyon dönemi askerleri karşılıyor. Moğolistan'a gidiyor Cengiz'in subayları karşılıyor. Biz senelerden beri Murat Bardakçı ile birlikte Cumhurbaşkanlığı'na şunu söyledik: Tarihi figürleri kullanalım. Tabii biz de şöyle bir dezavantaj var. Genelde Avrupa'da tarihi saraylar kullanılıyor. Bizde tarihi saraylar yeni yeni kullanılmaya başlandı. Fakat ilk olarak 16 Türk devletini temsil eden figürler yapıldı, asker kıyafetleri yapıldı. Fakat şöyle bir problem var. Bunların çoğu hayali yani Gaznelilerin kıyafetlerini bilmiyorsunuz. Ama Yeniçeriler net bildiğimiz kıyafetler ve muhteşem kıyafetler."

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