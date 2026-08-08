Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Topaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizin önünde çok kıymetli bir hedef bulunmaktadır. Huzurun, güvenin, kardeşliğin ve birlik duygusunun daha da güçlendiği Terörsüz Türkiye süreci çok önemlidir. Van'dan Hakkari'ye, Edirne'den Kars'a kadar gençlerimizin enerjisini eğitimde, bilimde, sanatta ve sporda ortaya koyduğu güçlü bir Türkiye hepimizin ortak hedefidir. Spor, bu ortak geleceğin güçlü araçlarından biridir. Spor, farklı düşünce ve yaşam biçimlerine sahip insanları aynı heyecanda buluşturuyor. Spor, rekabet ederken dostluğu, kazanırken tevazuyu, kaybederken yeniden mücadele etmeyi öğretir, birleştirir, yakınlaştırır ve kardeşliği güçlendirir."