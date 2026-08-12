Olgunlaşma enstitülerinde usta öğreticilik de yaptığını anlatan Kara, şöyle konuştu: "Kendi araştırmalarım var. Bu konuyla alakalı yazmış olduğum 'Kökten Renge' isimli bir kitabım var. Ayrıca kumaş kartelası ve reçeteler hazırlıyorum. Geçmişten günümüze gelen bu kök boya kültürü unutulmasın diye, gelecek nesillere aktarmak için bunların reçetelerini oluşturuyorum. Artık bu işi yapan çok fazla kimse yok. Bunun da daha fazla gençlere, gelecek nesillere taşınması için, unutulmaması için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Kök boyaya son 2 yıldır merak biraz daha arttı. Türkiye genelinden ve hatta yurt dışından bana ulaşanlar oluyor. Reçete istiyorlar. Adana ve Kayseri olgunlaşma enstitülerine kök boya reçeteleri yaptım. Paris'ten bana ulaşan arkadaşlarım oldu. Onların bazı projelerinde yer aldım."