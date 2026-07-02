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        Haberler Gündem Güncel İmamoğlu davasının 61. duruşması sona erdi

        İmamoğlu davasının 61. duruşması sona erdi

        "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 61. duruşmasında, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney savunma yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 23:16 Güncelleme:
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        İmamoğlu davasının 61. duruşması sona erdi

        İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada savunması alınan Güney, iddianamede bir şirketin gizli ortağı olduğu ve bu şirkete destek verdiğinin yer aldığını söyledi.

        Bundan dolayı "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" ile "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından cezalandırılmasının istendiğini aktaran Güney, şahsına isnat edilen fiillerin somutlaştırılmadığını, adil yargılanma ve savunma hakkının kısıtlandığını öne sürdü.

        Kendisine yöneltilen suçlamanın, "üye olmamakla birlikte örgüte yardım ettiği" iddiası olduğunu belirten Güney, "Olduğuna inanmadığım, olmayan bir örgüte yardım etmekle suçlanıyorum ancak bu suçun oluşması için sadece birilerini tanımak, aynı siyasi çevrede bulunmak, telefonla görüşmek veya aynı şehirde, ilçede yaşamak yeterli olmamalıdır. Bu suçun oluşması için kişinin var olduğu iddia edilen örgütün amacını bilerek ve isteyerek, o amaca hizmet eden somut bir yardım eyleminde bulunması gerekir. Yani ortada açık, iradi, bilerek ve isteyerek yapılmış bir yardım olmalıdır. Burada örgütün varlığı şu anda dahi kanıtlanmış değildir." savunmasını yaptı.

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        Güney, iddianamede soruların hiçbirinin cevabı olmadığını öne sürerek, "Dolayısıyla ben hangi yetkim, işlemim, beyanım, imzam ile kamu zararına yol açtım, maalesef hiçbirinin cevabı ve delili yoktur. Kaç para kamu zararına yol açtım, hangi yolla açtım? Cevapları yoktur. Benim hangi hileli davranışı gerçekleştirdiğim gösterilmeden kamu zararına dolandırıcılık suçlaması yöneltilemez. Ayrıca hileli davranışla kamu zararı arasında illiyet bağı kurulması gerekir. Kamu zararına dolandırıcılık deniyor. Haklı olarak bunun altında örülü bir delil, ispat zinciri görmek isterim ancak bu iddianamede somut, bireyselleştirilmiş tek bir delil yok." iddiasında bulundu.

        Hakkındaki suçlamaların hukuki olarak 3 iddia üzerine kurulduğunu belirten Güney, savunmasına şöyle devam etti:

        "Birincisi, 3K şirketinin gizli ortağı olmak. İkincisi, bu gizli ortaklık nedeniyle 3K şirketine İBB ihalelerini almalarında sözde hileli hareketlerle yardımcı olmak. Bu suretle 3K şirketinin ihale ve ecrimisil yoluyla yaptığı kiralamalardan menfaat elde etmek, 3K ve dolayısıyla gizli ortak olarak kamu zararına ancak kendi yararına menfaat elde etmek. Üçüncüsü, 3K şirketinin aldığı sınırlı sayıdaki İBB ihalesi ve ecrimisil yoluyla kiralamadan şirket ortağı olarak elde ettiği kazanç ile suç örgütüne yardım etmek. İBB ihalesi ve ecrimisilini 3K alsın diye gözünü karartıp İBB bürokratlarına ricada bulunacak bir belediye başkanı, herhalde önce kendi ilçesindeki reklam panolarını buraya verdirtmesi en doğal olanıdır. Ancak reklam panoları 1,5 yıl, belediye başkanlığım boyunca ne kiralama ne ecrimisil yoluyla verilmemiş, kamusal hizmetler için kullanılmıştır."

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        Güney, bu 3 iddianın zaman, yer bilgisiyle somutlaştırılmadığını, somut ve güvenilir delillerle desteklenmediğini savunarak, bu nedenle dosyada hakkında kurulmaya çalışılan yapının hukuki değil, varsayımsal olduğunu öne sürdü.

        Kendisine gösterilmesi durumunda belgeyi, para hareketini, mesajı, talimatı, imzayı açıklayabileceğini belirten Güney, dosyada bunların hiçbirinin olmadığını, delille değil kanaatle, somut fiille değil siyasi ve sosyal ilişkileriyle suçlandığını, yaptığı bir işlemle değil tanıdığı insanlar üzerinden yargılandığını iddia etti.

        Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Güney, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Güney'in avukatlarının beyanlarını tamamlamasının ardından duruşma, diğer tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere 6 Temmuz Pazartesi gününe ertelendi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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