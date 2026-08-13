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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de motosikletin çarptığı Efrahim Bavlı bir ay sonra hayatını kaybetti

        İzmir'de motosikletin çarptığı Efrahim Bavlı bir ay sonra hayatını kaybetti

        İzmir'in Bayındır ilçesinde 18 Temmuz'da motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan 83 yaşındaki Efrahim Bavlı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi gören Bavlı, yaşam mücadelesini kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 16:44 Güncelleme:
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        1 ay sonra hayatını kaybetti
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        İzmir'in Bayındır ilçesinde geçtiğimiz ay bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan 83 yaşındaki adam, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        İHA'da yer alan habere göre kaza; 18 Temmuz gecesi saat 00.12 sıralarında Karahallilli Mahallesi'ndeki Yukarı Köy Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan Efrahim Bavlı (83) isimli yaşlı adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan yaşlı adam, yaklaşık bir ay süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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