Seydişehir ilçesi Hacıseyitali Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde A.S. ile Abdullah Kara (23) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Kara bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Kara, kurtarılamadı.