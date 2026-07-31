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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin’de küçük çocuğu öldüresiye döven şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı

        Mersin’de küçük çocuğu öldüresiye döven şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı

        Mersin'de bir markette 2015 doğumlu çocuğu başına defalarca yumruk atıp havaya kaldırarak yere fırlatan şüpheli, olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra polis ekiplerince yakalandı. Hayati tehlikesi bulunan çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 23:08 Güncelleme:
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        Çocuğu öldüresiye döven şüpheli yakalandı

        Mersin’de bir markette küçük yaştaki çocuğu öldüresiye döverek ağır yaralayan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu aynı gün yakalandı.

        Olay, 31 Temmuz 2026 günü saat 15.28 sıralarında Barış Mahallesi Panorama Evleri’nde bulunan bir markette meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin marketteki çocukları yakalamaya çalıştığı, bazı çocukların kaçarak uzaklaştığı görüldü.

        Köşeye sıkışan 2015 doğumlu Mehmet Ali Demir’in başına defalarca yumruk atan şüphelinin, çocuğu havaya kaldırarak yere fırlattığı belirlendi.

        ŞÜPHELİ 2,5 SAAT SONRA YAKALANDI

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        Polis ekipleri, çocuğu öldüresiye döven kişinin 1972 doğumlu Mehmet Erke olduğunu tespit etti. Şüpheli, olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra, saat 18.00 sıralarında Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Barış Mahallesi’ndeki ara sokaklarda yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltında tutulan şüphelinin adliyeye sevk edileceği bildirildi.

        ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

        Sağlık raporunda hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen Mehmet Ali Demir’in hastanede müşahede altında tutulduğu ve tedavisinin sürdüğü açıklandı.

        Çocuğun babasının olayla ilgili şikâyetçi olduğu, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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