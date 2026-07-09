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        Haberler Gündem Muğla'da yatakhane alev topuna döndü

        Muğla'da yatakhane alev topuna döndü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde personel lojmanı olarak kullanılan yatakhanede çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 20:06 Güncelleme:
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        İşçilerin kaldığı yatakhane alev topuna döndü

        Çırkan Mahallesi'ndeki bir depoda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, ana binadan ayrı olarak personel lojmanı şeklinde kullanılan yatakhanenin yandığını tespit etti.

        İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve soğutma çalışması gerçekleştirildi.

        Yangın nedeniyle yatakhanedeki koğuşun bir odası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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