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        Haberler Gündem Politika Şehit ve gazi ailelerinin haklarına ilişkin teklif TBMM'de

        Şehit ve gazi ailelerinin haklarına ilişkin teklif TBMM'de

        AK Parti'nin TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifiyle şehit ailelerinin gelir güvencesinin artırılması, malul sayılmayan personele gazilik unvanı ve aylık verilmesi, evde bakım desteğinin yükseltilmesi hedefleniyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 20:11 Güncelleme:
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        Şehit ve gazi hakları Meclis'te

        AK Parti, şehit aileleri ile gazilerin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeleri içeren “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni TBMM Başkanlığına sundu.

        Teklifin ayrıntılarını düzenlediği basın toplantısında açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, şehitlerin ve gazilerin Türkiye’nin bağımsızlığı için büyük fedakârlıklar yaptığını belirtti.

        Şehit aileleri ile gazilerin taleplerini her zaman dikkate aldıklarını söyleyen Gül, “Elbette hiçbir şey onların yaptığı fedakârlığı karşılayamaz. Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi bir emanet olarak gördük. Onların yanında olmayı bir borç ve görev bildik” dedi.

        “ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİMİZ EMANETTİR”

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        Kanun teklifinin Cumhur İttifakı tarafından Meclis’e sunulduğunu aktaran Gül, düzenlemenin Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Teşkilatı personelini kapsadığını bildirdi.

        Teklifte güvenlik korucuları, askerî öğrenciler, er ve erbaşların yaşadığı sorunlara yönelik düzenlemelerin de bulunduğunu belirten Gül, çalışmanın yaklaşık iki yıldır sürdürüldüğünü ifade etti.

        Gül, Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Refik Özen ve komisyon üyelerinin çalışmaya katkı sağladığını söyledi.

        Şehit aileleri ve gazilerin istismar edilecek bir konu olmadığını vurgulayan Gül, “Bizim için şehit aileleri ve gazilerimiz emanettir. Birileri söylediği için değil, buna inandığımız için her zaman yanlarında olduk” ifadelerini kullandı.

        ŞEHİT AİLELERİNE GELİR GÜVENCESİ

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        Teklifle, vazife malulü olarak hayatını kaybeden şehitlerin anne ve babalarına bağlanan aylıklara asgari gelir güvencesi getirilmesi amaçlanıyor.

        Terörle mücadele sırasında yaralandığı hâlde mevcut mevzuat kapsamında malul sayılmayan personele de aylık bağlanması ve gazilik unvanı verilmesi öngörülüyor.

        Düzenlemeyle bu kişilerin, 1005 sayılı Kanun kapsamında tanınan haklardan yararlanması ve sosyal haklarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

        MALUL SAYILMAYANLARA GAZİLİK UNVANI

        Gül, terörle mücadele sırasında ateşli silah, mermi veya şarapnel parçaları nedeniyle yaralanan ancak malul sayılmadıkları için gazilik haklarından yararlanamayan personelin uzun süredir devam eden sorununa çözüm getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Teklif kapsamında söz konusu kişilere gazilik unvanı verilmesi, aylık bağlanması ve sosyal haklarının genişletilmesi planlanıyor.

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        Gazi ve vazife malullerine sağlanan evde bakım desteğinin de artırılacağını aktaran Gül, bu düzenlemeyle gazilerin hayat standartlarını yükseltmeyi hedeflediklerini ifade etti.

        15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaralanan ancak malul sayılmayan veya maluliyet derecesi tespit edilmeyen kamu görevlileri ile sivillere de aylık bağlanması öngörülüyor.

        MUAYENE YAŞ SINIRI 55’E ÇIKARILACAK

        Teklifle er gaziler, güvenlik korucuları, askerî öğrenciler ve sivillere bağlanan aylıkların artırılması da planlanıyor.

        Vazife ve harp malulleri için 41 olarak uygulanan muayene yaş sınırının 55’e çıkarılacağını belirten Gül, böylece sağlık durumu ağırlaşan kişilerin yeniden değerlendirilerek hak kaybı yaşamadan aylıklarının artırılabileceğini söyledi.

        684 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, terörle mücadele sırasında yaralandığı hâlde malul sayılmayan personelin gösterge aylıklarının da yükseltilmesi öngörülüyor.

        Gül, teklifin yasalaşmasıyla belirlenen personele gazilik unvanı verileceğini, aylıklarının artırılacağını ve sosyal haklarının güçlendirileceğini kaydetti

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