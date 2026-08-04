Şirinevler durağında yola düşen kadına seyir halindeki metrobüs çarptı

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde metrobüs durağında beklerken yola düşen kadına, Beylikdüzü yönünde ilerleyen metrobüs çarptı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Şirinevler Metrobüs Durağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, durakta bekleyen Minanur S., henüz belirlenemeyen nedenle metrobüs yoluna düştü.

Bu sırada Beylikdüzü istikametinde seyreden metrobüs, yola düşen kadına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Minanur S., sağlık görevlilerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Metrobüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza nedeniyle seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.