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        Haberler Gündem Güncel Adıyaman'da çıkan orman yangınıyla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı

        Adıyaman'da çıkan orman yangınıyla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı

        Adıyaman'da Ali Dağı mesire alanında çıkan orman yangınıyla bağlantısı olduğu belirlenen şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınmıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 10:44 Güncelleme:
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        Orman yangını şüphelisi tutuklandı

        Adıyaman'da, Ali Dağı mesire alanında çıkan yangınla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        DHA'daki habere göre; geçen pazar günü Adıyaman- Kahta kara yolunun 10’uncu kilometresinde gece saatlerinde ormandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        3 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

        Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

        Olayın ardından Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ismi açıklanmayan bir şüpheli gözaltına alındı.

        TUTUKLANDI

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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