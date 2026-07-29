Adıyaman'da, Ali Dağı mesire alanında çıkan yangınla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA'daki habere göre; geçen pazar günü Adıyaman- Kahta kara yolunun 10’uncu kilometresinde gece saatlerinde ormandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

3 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Olayın ardından Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ismi açıklanmayan bir şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.