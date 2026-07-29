TBMM'de çerçeve yasa ile ilgili temaslar hızlandı. Kanun teklifinin yarın veya cuma günü TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenirken; AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti.

"ÇERÇEVE YASA" TRAFİĞİ SÜRÜYOR

ANKA'da yer alan habere göre; TBMM tatile girmeden çıkarılması planlanan "çerçeve yasa" ile ilgili temas trafiği sürüyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, öğle saatlerinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında bir araya geldi. Ziyaret yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Ziyaretin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bu arada görüşmeler devam ederken Abdullah Güler Meclis Başkanlığı'nda çıktı. Güler, gazetecilerin soruları üzerine toplantının devam ettiğini, kanun teklifine yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

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Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Partili kurmaylar ve ilgili Bakanlarla bir toplantı yapıldığı öğrenildi.

Çerçeve yasaya ilişkin hazırlanan teklifin bugün Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşılması bekleniyor. Teklifin daha sonra Meclis'te grubu bulunan diğer siyasi partilerle paylaşılması ve yarın ya da cuma günü TBMM Başkanlığı'nın sunulması hedefleniyor.

"ŞU AN ÇALIŞIYORUZ"

Öte yandan Habertürk Ankara'dan edinilen bilgiye göre; AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemenin bugün ya da cuma günü TBMM'ye gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya, "Şu an çalışıyoruz." yanıtını verdi.

Teklifin cuma günü sunulması halinde pazartesi günü TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi ve Genel Kurul'da görüşmelerinin tamamlanarak çıkarılması, Meclis'in tatile girmesi planlanıyor.

Parti tarafından hazırlıklarında son aşamaya gelinen şehit aileleri ve gazilere yönelik kanun teklifinin ise bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulacağı ve gelecek hafta salı ve çarşamba günleri TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.