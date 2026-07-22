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        AKOM'dan kritik uyarı! Bu akşam başlıyor

        AKOM, İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın kuzey kesimlerinin serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini duyurdu. Yapılan değerlendirmeye göre bu akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarında ani düşüş ve sağanak yağışların etkili olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 12:51 Güncelleme:
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        AKOM'dan kritik uyarı! Bu akşam başlıyor

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın kuzey kesimlerinin Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini duyurdu. Yapılan değerlendirmeye göre bu akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşanırken, kent genelinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

        AKOM'un meteorolojik değerlendirmesine göre yağışların ilk olarak saat 18.00 sıralarında Çatalca ve Silivri başta olmak üzere İstanbul'un batı kesimlerinde başlaması, gece saat 23.00'ten sonra ise il genelinde etkisini artırması öngörülüyor. Yağışların perşembe günü saat 10.00'a kadar aralıklarla devam edeceği, bazı bölgelerde metrekareye 10 ila 25 kilogram arasında yağış düşebileceği tahmin ediliyor.

        Sıcak ve nemli hava ile kuzeyden gelen serin havanın bölgede karşılaşması sonucu oluşacak kararsız atmosfer nedeniyle yağışların yer yer tahmin edilenden daha kuvvetli olabileceği belirtilirken, yağış anında şimşek ve yıldırım hadiselerinin de görülebileceği ifade edildi.

        AKOM, olası olumsuzluklara karşı ilgili kurum ve birimlerin gerekli tedbirleri almasının önem taşıdığını belirtti. Bu kapsamda çöp ve benzeri atıkların toplanması, yağmur suyu mazgalları ile baca temizliklerinin yapılması, mesai saatleri dışında nöbetçi ekiplerin görevlendirilmesi ve kritik noktalarda personel hazır bulundurulması istendi.

        Vatandaşların ise ani su baskınları, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, yıldırım ve kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.

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