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        Haberler Gündem Hava Durumu Bugün hava nasıl olacak? Temmuza rağmen yağışlar sürüyor... Bu iller dikkat!

        Bugün hava nasıl olacak? Temmuza rağmen yağışlar sürüyor... Bu iller dikkat!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; Sakarya, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilirken; ani sel, su baskını ve fırtınaya karşı vatandaşlar uyarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 07:02 Güncelleme:
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        Bugün hava nasıl olacak? Temmuza rağmen yağışlar sürüyor... Bu iller dikkat!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz (Bayburt hariç), Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı Bulutlu 28°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 24°

        İzmir

        Güneşli 32°

        Antalya

        Güneşli 35°

        Trabzon

        Yağmurlu 25°

        Bursa

        Güneşli 25°

        Adana

        Güneşli 34°

        Diyarbakır

        Güneşli 36°

        Gaziantep

        Güneşli 32°

        Ağrı

        Güneşli 33°

        Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGAR

        Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        BURSA 15°C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANAKKALE 18°C, 31°C

        Parçalı ve çok bulutlu

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        İSTANBUL 17°C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ 15°C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        EGE

        Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR 13°C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ 18°C, 31°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        İZMİR 20°C, 33°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        MUĞLA 15°C, 32°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Mersin hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA 23°C, 33°C

        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ANTALYA 25°C, 37°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURDUR 14°C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY 22°C, 31°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA 14°C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR 15°C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        KONYA 15°C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        NEVŞEHİR 13°C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        BOLU 13°C, 23°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        DÜZCE 17°C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        KASTAMONU 13°C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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        ZONGULDAK 17°C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bayburt hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        AMASYA 17°C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        RİZE 23°C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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        SAMSUN 19°C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        TRABZON 24°C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM 12°C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KARS 12°C, 30°C

        Parçalı ve çok bulutlu

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        MALATYA 17°C, 33°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        VAN 15°C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR 19°C, 36°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        MARDİN 23°C, 32°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        SİİRT 25°C, 36°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ŞANLIURFA 24°C, 35°C

        Parçalı ve çok bulutlu

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