Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a kesin ihraç talebi

        CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a kesin ihraç talebi

        CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 10:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        CHP'li Yazgan'a kesin ihraç talebi
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bugün itibarıyla tedbirli olarak “kesin ihraç” talebiyle disipline sevk edilmiştir.

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, önceki günlerde Edirne’de bir kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla darp edilmişti. O anlar, evde bulunanlar tarafından cep telefonuna kaydedilirken, CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yazgan'ın CHP Genel Merkezi’ne çağrıldığını duyurmuştu.

        Bu kapsamda dün, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28. Dönem CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında sosyal medyada dolaşıma giren görüntüler ve iddialar üzerine resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

        KESİN İHRAÇ TALEBİ

        CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı ise, Yazgan'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bugün itibarıyla tedbirli olarak “kesin ihraç” talebiyle disipline sevk edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

        CHP'li milletvekili taciz iddiasıyla dövüldü
        CHP'li milletvekili taciz iddiasıyla dövüldü Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        MİT yalanıyla vurguna operasyon! Bakan Gürlek'in adını kullanıp 'davanızı çözeriz' dediler!
        MİT yalanıyla vurguna operasyon! Bakan Gürlek'in adını kullanıp 'davanızı çözeriz' dediler!
        25 yıl vurulan damga
        25 yıl vurulan damga
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Apple Intelligence Çin'den doğuyor
        Apple Intelligence Çin'den doğuyor
        "Beşiktaş artık favori"
        "Beşiktaş artık favori"
        Parçalanmış ceset soruşturmasında 17 gözaltı!
        Parçalanmış ceset soruşturmasında 17 gözaltı!
        Osimhen için tarihi transfer teklifi!
        Osimhen için tarihi transfer teklifi!
        Venedik haritadan siliniyor mu?
        Venedik haritadan siliniyor mu?
        Son şampiyon perdeyi açıyor!
        Son şampiyon perdeyi açıyor!
        Oğulları A Milli Takım'da
        Oğulları A Milli Takım'da
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        "Bana otizm teşhisi konuldu"
        "Bana otizm teşhisi konuldu"
        İş değiştirenler dikkat!
        İş değiştirenler dikkat!
        ABD'de elektrik şoklu eldiven planı
        ABD'de elektrik şoklu eldiven planı
        Tatilde aşk tazelediler
        Tatilde aşk tazelediler
        İran: Hürmüz Boğazı kapalı
        İran: Hürmüz Boğazı kapalı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İnsana en uzak kara parçası!
        İnsana en uzak kara parçası!
        Sorun aslında kronik
        Sorun aslında kronik