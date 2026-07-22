CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut ‘tutuklama’ talebiyle hakimliğe sevk edildi
Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca Silivri Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut ‘tutuklama’ talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
İHA'daki habere göre; Silivri Belediyesine yönelik, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', ‘örgüte üye olma', ‘rüşvet alma', ‘rüşvet verme', ‘irtikap', ‘ihaleye fesat karıştırma', ‘nüfus ticareti' ile ‘suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.
TUTUKLAMA TALEBİ
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, geçtiğimiz günlerde evinde gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Bulut'un adresinde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı.
Öte yandan, şüpheli Bulut, savcılıkta ifade vermek üzere bugün Silivri Adliyesi'ne sevk edilmişti.
Doruk Bulut, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’ ve ‘suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından ‘tutuklama’ talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Bulut’un hakimlik işlemleri devam ederken, başsavcılık tarafından konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.