Dehşet saçtı! Polisten kaçarken motosikletiyle vali yardımcısına çarptı!
Bartın'da uygulama noktasında polisi fark eden motosiklet sürücüsü kaçmaya çalışırken, kaldırımda yürüyen Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'e çarptı. Gürel, kolundan yaralanırken sürücü yakalandı. Dehşet anları kameraya yansıdı
Bartın'da polisten kaçan A.Ç.’nin kullandığı motosiklet, kaldırımda yürüyen Vali Yardımcısı Muhittin Gürel’e çarptı.
DHA'nın haberine göre o anlar güvenlik kamerasına yansırken, A.Ç polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kırtepe Mahallesi Şadırvan Camii Sokağı’nda meydana geldi. Uygulama noktasında polisi fark eden motosiklet sürücüsü kaçmaya çalıştı.
VALİ YARDIMCISI KOLUNDAN YARALANDI
Polis ekibi, kaçan motosikletlinin peşine düştü. Takip sırasında kaldırıma çıkan A.Ç. yönetimindeki motosiklet, burada yürüyen Bartın Vali Yardımcısı Muhittin Gürel’e çarptı.
O anlar kameraya yansırken, motosiklet sürücüsü polis ekibi tarafından yakalandı. Kolundan yaralanan Muhittin Gürel, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.