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        Haberler Gündem 3. Sayfa Direksiyon sınavında taciz iddiasına tutuklama

        Direksiyon sınavında taciz iddiasına tutuklama

        Antalya'da, direksiyon sınavı sırasında aynı araçtaki kadın usta öğreticiyi taciz ettiği iddia edilen okul müdürü, o anların görüntüsünü çeken kadının şikayeti üzerine tutuklandı. Usta öğretici T.E., "Adaylar etkilenmesin diye sınavın bitmesini bekledim. Böyle bir insanın eğitim camiasında görev yapmasını istemiyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 11:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Direksiyon sınavında taciz iddiasına tutuklama

        Antalya'da olay, 25 Temmuz Pazar günü Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde direksiyon sınavında meydana geldi. İddiaya göre, Konaklı'da faaliyet gösteren bir sürücü kursunda yaklaşık 3 yıldır usta öğretici olarak görev yapan T.E., sabah saatlerinde direksiyon sınavı için parkura geldi.

        USTA ÖĞRETİCİ KADIN FİZİKSEL TACİZE UĞRADI

        Sınavda gözetmen olarak görev yapan N.K. ile birlikte aracın arka koltuğunda kursiyerin direksiyon sınavını takip eden T.E., iddiaya göre sınav sırasında fiziksel tacize uğradı.

        İddiaya göre sabah oturumunda ön koltukta oturan N.K., öğleden sonraki sınavlarda arka koltuğa geçti. Bu sırada T.E., N.K.'nin kendisine fiziksel temasta bulunmaya başladığını iddia etti.

        CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜ ALDI

        Sınav sırasında adayların etkilenmesini istemediğini belirten T.E., yaşananlar nedeniyle sesini çıkaramadığını ancak taciz iddialarını belgelemek amacıyla cep telefonunun kamerasını gizlice açarak görüntü kaydı aldığını kaydetti.

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        TACİZCİ OKUL MÜDÜRÜ ÇIKTI

        Yaklaşık 4 dakikalık video kaydı alan T.E., sınavın tamamlanmasının ardından Konaklı Jandarma Karakolu'na giderek N.K. hakkında şikayetçi oldu. Kadın, hazırladığı video kaydını da delil olarak jandarma ekiplerine teslim etti. Şikayetin ardından başlatılan soruşturmada N.K.'nin Alanya'da bir okulda 2024'ten bu yana müdür olarak görev yaptığı belirlendi. N.K'nin başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındığı öğrenildi.

        "NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM"

        Yaşadıklarını anlatan usta öğretici T.E., olayın hayatında ilk kez başına geldiğini belirterek şunları söyledi:

        "Üç yıldır usta öğreticilik yapıyorum. Cumartesi günü direksiyon sınavımız vardı. Daha önce hiç karşılaşmadığım bir komisyonla sınava katıldım. Sabah saat 08.30'dan öğlen 12.00'ye kadar şahıs ön koltukta oturuyordu. Öğleden sonra arka koltuğa geçti. Bir süre sonra yanlış hareketlerde bulunduğunu fark ettim. Önce emin olmaya çalıştım ancak daha sonra elleriyle beni taciz etmeye başladı. Ayaklarıma dokundu, elini sırtıma koydu. Rahatsız olduğumu hareketlerimle belli etmeye çalıştım ama devam etti."

        "SINAV BİTTİ ŞİKAYETÇİ OLDUM"

        Yaşadığı olay karşısında ne yapacağını bilemediğini ifade eden T.E., delil oluşturabilmek amacıyla gizlice kayıt aldığını belirterek, "Telefonumun kamerasını sessizce açtım. Yaklaşık 4 dakikalık görüntü çektim. Bir elimle telefonu tutarken, diğer elimle kendimi korumaya çalışıyordum. Sınav devam ettiği için adayların etkilenmesini istemedim. Saat 16.00'da sınav biter bitmez jandarmaya giderek şikayette bulundum. Daha önce böyle bir olay yaşamadığım için ne yapacağımı bilemedim. O an en doğru şeyin görüntü almak olduğuna karar verdim" diye konuştu.

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        "PSİKOLOJİM ÇOK ETKİLENDİ"

        Şikayetin ardından şüpheli hakkında araştırma yaptığını ve okul yöneticisi olduğunu öğrendiğini söyleyen T.E. şu ifadeleri kullandı:

        "Suç duyurusunda bulunduktan sonra ismini araştırdım ve Türkler'de bir okulda yöneticilik yaptığını öğrendim. Çocuklarımızı böyle bir insana emanet etmek istemiyoruz. Buradan bütün yetkililere sesleniyorum. Böyle bir kişinin eğitim camiasında görev yapmasını istemiyoruz. Çalıştığım kurumdaki personelin büyük bölümü kadın. Hepimizin sesi olmak için konuşuyorum."

        Olayın psikolojik olarak kendisini derinden etkilediğini belirten T.E., "Bu olaydan sonra psikolojim çok etkilendi. Hatta işi bırakmayı bile düşündüm. Tek isteğim böyle bir olayın cezasız kalmaması. Yetkililerden gerekli adımların atılmasını istiyorum" dedi.

        ŞÜPHELİ SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

        Konaklı Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan N.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Adliye çıkışında gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusunu N.K., herhangi bir açıklama yapmayarak cevapsız bıraktı.

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