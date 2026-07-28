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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beyoğlu'nda kan donduran olay! Sokağı temizlerken ceset buldu!

        Beyoğlu'nda kan donduran olay! Sokağı temizlerken ceset buldu!

        İstanbul'da, sokakta temizlik yapan işçi, kaldırımla bina arasındaki alanda bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, cesedin 57 yaşındaki Ertan Tunca'ya ait olduğunu belirledi. Düşmeye bağlı boynunun kırıldığı düşünülen Tunca'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Tunca'nın olaydan önce sokakta dengesini sağlamakta güçlük çekerek yürüdüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 10:47 Güncelleme:
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        Beyoğlu'nda kan donduran olay! Sokağı temizlerken ceset buldu!

        İstanbul Beyoğlu'nda olay, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 06.20 sıralarında Fetihtepe Mahallesi’nde meydana geldi.

        SOKAKTA TEMİZLİK YAPIYORDU

        Edinilen bilgiye göre belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Özay Aydın (25), sokakta temizlik yaptığı sırada kaldırımla bina arasındaki bölümde yüzüstü hareketsiz halde yatan bir kişi olduğunu fark etti. Aydın’ın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        CESEDİ TEMİZLİK İŞÇİSİ BULDU

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, cesedin Ertan Tunca'ya (57) ait olduğu ve Tunca'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cansız bedeni bulunan Erhan Tunca.
        Cansız bedeni bulunan Erhan Tunca.

        YÜKSEKTEN DÜŞME VE BOYUNDA KIRIK

        İlk incelemelerde Tunca’nın yüksekten düşmeye bağlı boynunun kırıldığı, vücudunda herhangi bir darp ya da kesici alet izine rastlanmadığı, olayın yaklaşık 5-6 saat önce meydana gelmiş olabileceği belirtildi.

        SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Polis ekiplerinin çevrede yaptığı kamera incelemesinde Ertan Tunca’nın olaydan önce sokakta yürüdüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde alkollü olduğu iddia edilen Tunca’nın dengesini sağlamakta güçlük çektiği ve sallanarak yürüdüğü anlar görülüyor.

        ŞÜPHELİ ÖLÜM SORUŞTURMASI

        Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ertan Tunca’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili şüpheli ölüm kapsamında soruşturma başlattı.

        Ertan Tunca’nın 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' ve ' Mala zarar verme' suçlarından poliste 3 kaydının bulunduğu da öğrenildi.

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